Соскин: Киев во главе с Зеленским находится в агонии из-за развала фронта

Украина и в частности киевский режим сейчас переживают нелегкие времени. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что вся украинская верхушка пребывает в агонии, передает РИА Новости.
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