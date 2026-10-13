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Аргументы недели

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Трамп получил обратную связь по своим инициативам

Трамп получил обратную связь по своим инициативам

Дональд Трамп объявил в Truth Social, что энергетическое перемирие между Россией и Украиной вступило в силу, и призвал не нарушать его.

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