Nature: в Эфиопии обнаружены древнейшие наконечники стрел

Ученые из США провели исследование стоянки Homo sapiens в Эфиопии. Это помогло сделать ряд открытий, которые способны изменить представления об эволюции человечества, пишет РИА Новости со ссылкой на Nature.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии