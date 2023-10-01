Украинцев нужно заставить идти в "трудный бой". Боррель назвал условие вступления Киева в ЕС

Глава евродипломатии сообщил, что украинцам придётся очень постараться, чтобы оказаться в Евросоюзе.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне предрёк Киеву значительные проблемы со вступлением в Евросоюз.