Украинцев нужно заставить идти в "трудный бой". Боррель назвал условие вступления Киева в ЕС

Глава евродипломатии сообщил, что украинцам придётся очень постараться, чтобы оказаться в Евросоюзе.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне предрёк Киеву значительные проблемы со вступлением в Евросоюз.
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