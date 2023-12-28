Россиянам напомнили о правилах безопасности при использовании гирлянд

Использовать старые гирлянды стоит с осторожностью, чтобы избежать серьезных проблем. Об этом заявили специалисты, опрошенные газетой «Известия» По словам экспертов, новые гирлянды сами по себе не несут опасности, однако перед их использованием желательно проверить, исправен ли провод.