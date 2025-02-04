США не заплачут, если от Европы окажется мокрое место Виталий Орлов Фото: ZumaTAСС Джилл Хоуби, являющаяся главой NNSA (Агентство по национальной ядерной безопасности США), официально объявила об окончании размещения в Европе новых ядерных боеприпасов — гравитационных авиационных бомб В61−12 в термоядерном исполнении.