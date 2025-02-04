БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Спереть всё ценное — и сделать законной целью для ядерного удара

Спереть всё ценное — и сделать законной целью для ядерного удара

США не заплачут, если от Европы окажется мокрое место Виталий Орлов Фото: ZumaTAСС Джилл Хоуби, являющаяся главой NNSA (Агентство по национальной ядерной безопасности США), официально объявила об окончании размещения в Европе новых ядерных боеприпасов — гравитационных авиационных бомб В61−12 в термоядерном исполнении.

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