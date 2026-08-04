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Царьград

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Германия готовится к смене канцлера

Германия готовится к смене канцлера

Сентябрьские выборы в трех землях Германии могут стать для канцлера Фридриха Мерца проверкой, после которой изменятся руководство Христианско-демократического союза и баланс сил внутри европейской коалиции, поддерживающей Киев.

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