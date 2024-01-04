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Названы города России, где будет лучше всего видно метеорный поток Квадрантиды 2024

Названы города России, где будет лучше всего видно метеорный поток Квадрантиды 2024

Названы города России, где будет лучше всего видно метеорный поток Квадрантиды 2024 Ирэн ОрлонскаяВо время новогодних каникул у россиян будет уникальная возможность наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды — впечатляющим новогодним звездопадом, который можно увидеть, если обратить взор в сторону созвездия Волопаса.

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