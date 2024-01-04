Названы города России, где будет лучше всего видно метеорный поток Квадрантиды 2024 Ирэн ОрлонскаяВо время новогодних каникул у россиян будет уникальная возможность наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды — впечатляющим новогодним звездопадом, который можно увидеть, если обратить взор в сторону созвездия Волопаса.