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Царьград

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Скульпторы создают идеи для памятника рэперу Паше Технику

Скульпторы создают идеи для памятника рэперу Паше Технику

Скульпторы начали присылать свои идеи для памятника в честь покойного рэпера Паши Техника. Близкий друг музыканта, Лука Сафронов-Затравкин, отметил, что памятник должен отразить не только сценический образ, но и духовную трансформацию артиста.

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Комментарии
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Андрей
А кто это - Паша Техник? Герой Росси? Погиб на СВО? Отчего такой кипишь?
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19 час.
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