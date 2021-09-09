В декрете много не надо?

5МИНУТКАКрасотаВ декрете много не надо? — Второй год сижу в декрете с дочкой, — рассказывает подругам тридцатилетняя Ксения. — Денег в дом не приношу.Вернуться к статье141НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaПрисоединяюсь к мнению вашей свекрови и мамы-у вас все имеется, и обижаться тут не не что. Полгода не покупали ничего нового? Ой, прямо смертельно, полгода))) На данном этапе зачем вам обновки, за скидками в них бегать будете? С коляской? Дома на кухне обновлять? На детской площадке хвастаться? Муж абсолютно разумно рассуждает-пойдете на работу-обновит вам весь гардероб. А ему на работе надо быть на уровне, он прав, от внешнего вида многое зависит. Так что занимайтесь ребенком и домом, и не злите мужа, он вам и так золотой достался)))Лариса Сергеевна)) "уже пол года"))) Меня тоже впечатлило. Богато живут, большинство вещи покупает по мере износа, раз в пару лет, а то и режеВВВалентина Важнайся свекровь,но если бы мои сыновья так говорили женам,я бы разоралась очень громко .Это что же он идет одетый ,как барин,а жена рядом -замухрышка!Для чего он её выбирал в жены?Чтобы она рядом с ним себя чувствовала ущербной?Она его детей рожала!!!И сейчас их воспитывает-её надо беречь и уважать за это!Делать все ,чтобы она понимала-её любят,уважают и ценят!Vera DobryaginaВалентина, вы не совсем правильно поняли-женщина никуда пока не ходит рядом с мужем, она полностью занята домом и ребёнком. А у мужа работа непростая, на людях, он обязан выглядеть престижно. Жене все купят, сейчас у нее все есть, зачем лишние траты? И что, только по новым шмоткам можно понимать, что тебя любят, уважают и ценят?Елена игрикВер, я думаю, дородовые хотелки резко отличаются от послеродовых, а ведь и слова нет о том, что бюджет надо теперь на троих пилить, а не на двоих. Муж, если он не тряпочник (а таких не много), скорее всего, вполне адекватен. Туфли, изволите ли видеть, аж вторые и дорогие! Хе, мой летом "в дырочку" и светлых бегал на плоской подошве, а дожди завтра, может, ему и в сланцах по грязи рассекать должно быть не зазорно? Возьмет г....но, десять пар купите, поскольку каждая развалится в слякоть. Две пары на год капец ассортимент... Перестроиться трудно, но придется.ВВВалентина Важнайсстарые сапоги -это значит все есть?А что-нибудь одеть новенькое ,приличное в тот же двор,выйти погулять с ребенком-тоже ,как старушка в старом платье?я этого не понимаю,мне около 70 лет,но простите я до сих пор хочу прилично вы глядеть и хорошо быть одетой.Я все время сыновьям напоминаю,что у них красивые молодые жены,чтобы они об этом не забывали и по возможности сама делаю невесткам подарки!ВВВалентина ВажнайсА почему она никуда с мужем не ходит?он что не ходит на корпоративы?или ходит туда без неё -стесняется её т.к. она плохо одета?Или по выходным взяв ребенка с коляской не ходит с женой в парк,на прогулку?А любит ли он её и ребенка?И почему свекровь дает такие непорядочные советы и получается согласна,если её сын загуляет красиво одетый,ведь рядом замухрышка!!!Vera DobryaginaОй, я поняла вас, вы не на то обращаете внимание. Почему замухрышка-то? Разодетая была женщина, не из тайги же муж жену привез. После того, как ушла в декрет, обновы не приобретались, но вещей и так достаточно. Хороших вещей. Их на помойку снести? А на корпоратив, думаю, из старых запасов есть что одеть. Да и нет в рассказе об этом ни слова. Нет, давайте сейчас напокупаем барахла жене, потратим сотни тысяч, она пойдет, счастливая, по магазинам, скидки искать, или с коляской на лавку сядет. Ко всем тратам надо подходить разумно.Ольга Соколова (Стрелкова (Сулаева))Но в рассказе нет ни слова и о том, что "хороших вещей" достаточно. К тому же вещи имеют обыкновение изнашиваться, устаревать и т.д. Не говоря уж о косметике, оставшейся "от прошлой жизни". Да за 2 года у неё срок годности закончился.Vera DobryaginaНового мне не покупали уже полгода...это слова автора. Как часто вы себе обновы покупаете, я конечно, не знаю, но по-моему это необоснованные заявки какие-то. За полгода вещь уже износилась, устарела? Обувь - нужна, не спорю, но и тут у каждой женщины - свои пределы носки. Для меня - три года сапогам - вполне ещё годные, да и не единственные они. Насчёт косметики - согласна, только часто ли вы красились, наносили макияж во время декрета? А на самые необходимые вещи - крем, тушь, помаду - думаю, деньги там выдаются.Елена игрикСовершенно поддерживаю. За 9 месяцев хорошие одежда и обувь в набедренную повязку не превратятся, разве что моль развели в промышленных масштабах.Елена игрикНу да, и губы у нее отвалятся))))) У меня помада есть любимая с выпускного, не использованная и до половины (23 года прошло)))), не покупаю не потому, что жмусь, а такой (цвет) уже нет. Срок годности? Ну, за пару-тройку использований раз в год никто еще не загнулся. В остальное время просто крашусь редко, уже свежим помадам загибаться пора)))). Насчет "занашиваются" не понимаю вообще - верхняя да, но не за сезон, минимум за три, а обычные джинсы одеждой в принципе не считаются, это так, почти пижама на все случаи. Так чего ноет, не в вечерних же "Герлен" или "Нарссис Нуар" она ходит каждый день на улицу и в магазин? Муж прав.Елена игрикУ меня унтам оленьим 7 лет, и сносу им никакого, плюс сапог пару пар - та же история.ЛилияПрочитала статью... Ну не было у меня таких проблем, после первых родов очень сильно похудела. Из вещей просто выпадала, хотя итак худая была. Но как-то старыми вещами всё же обходилась. Когда сыну исполнилось два года я поправилась до прежнего размера и снова старые вещи стала носить. Ну хоть и "старые", но вещи были у меня хорошие, много тогда и сама шила. Даже когда на работу вышла, помню только сапоги новые осенние купила. После вторых родов поправилась, тут пришлось пару вещей прикупить, но потом опять похудела до прежнего размера. И потом у женщины всегда есть базовый гардероб, купила пару кофточек, один джемпер и опять всё глаз радует. В декретном, особенно новые вещи и не нужны.Комментировать
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