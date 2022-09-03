На Ставрополье полицейские и общественники выбрали лучший рисунок в рамках творческого конкурса «Скажи террору нет!»

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом начальник регионального подразделения по делам несовершеннолетних Светлана Коновалова и представитель Общественного совета при краевом Главке Владимир Кайванов встретились с воспитанниками Детской художественной школы города Ставрополя.
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