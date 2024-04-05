Прокуратура попросила реальные сроки для бывших совладельцев сети Spar

Брат обвиняемого сейчас находится в международном розыске Представители прокуратуры РФ запросили 8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей для экс-совладельца ООО «ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаева, пишет «Ведомости».