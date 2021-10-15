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10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Красноглазые и желтоглазые, овальноголовые и безголовые, лысые и волосатые, морщинистые и без кожи — кинозлодеи заставляют нас дрожать, отбивают аппетит во время просмотра и вызывают дикое любопытство: кто же скрывается под этой тонной грима.

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