10 шикарных мужчин, скрывающихся под масками монстров

Красноглазые и желтоглазые, овальноголовые и безголовые, лысые и волосатые, морщинистые и без кожи — кинозлодеи заставляют нас дрожать, отбивают аппетит во время просмотра и вызывают дикое любопытство: кто же скрывается под этой тонной грима.