В Подмосковье в 2022 г реконструировали 66 школ

РИАМО - 30 дек. В Московской области в 2022 году прошла реконструкция 66 школ в 43 городских округах, почти 30 образовательных учреждений построили с нуля, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
РИАМО - 30 дек. В Московской области в 2022 году прошла реконструкция 66 школ в 43 городских округах, почти 30 образовательных учреждений построили с нуля, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
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