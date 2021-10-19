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150 кировских домов отремонтируют к 650-летию города

150 кировских домов отремонтируют к 650-летию города

На сайте мэрии опубликовано соответствующее постановлениеСогласно документу, утверждённому накануне сити-менеджером Дмитрием Осиповым и главой департамента городского хозяйства Дмитрием Печёнкиным, капремонт будет проведён в многоквартирных домах, расположенных на улицах Володарского, Воровского, Герцена, Дерендяева, Казанской, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Комсомольской, Красноармейской, Ленина, Маклина, Молодой Гвардии, Московской, Орловской, Преображенской, Пролетарской, Производственной, Профсоюзной, Пятницкой, Розы Люксембург, Свободы, Советской, Спасской, Труда, а также на Октябрьском проспекте и Набережной Грина.

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