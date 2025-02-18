В отдаленном карельском поселке прошел веселый субботник

Жители Койвусельги собрались вместе, чтобы сложить дрова для сельского клуба Жители неперспективного поселка в Пряжинском районе делают все, чтобы в единственном уцелевшем общественном здании создать уют и тепло.
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