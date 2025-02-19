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Врач Радина раскритиковала новый тренд с отказом от душа

Врач Радина раскритиковала новый тренд с отказом от душа

Среди японской молодежи набирает популярность необычный тренд — отказ от регулярного принятия душа. Некоторые делают это ради заботы об окружающей среде, другие стремятся экономить время, а третьи верят, что это полезно для кожи.

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