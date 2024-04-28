Тайна гибели самого молодого комфронта генерала Черняховского

Генерал армии Иван Данилович Черняховский, командующий 3-м Белорусским фронтом, 1944 год Документы о расследовании обстоятельств трагедии засекречены до сих пор, но сохранились воспоминания очевидцев и другие свидетельства.
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