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"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве

"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве

Читать ria.ru в Алексей Смирнов Все материалы Не успели любители популярной музыки прийти в себя после майских бесовских плясок на конкурсе Евровидение-2021, как на их несчастные головы обрушилась новая оказия в лице премии "Муз-ТВ" с ее семичасовым (!) телемарафоном, в течение которого российские звезды шоу-бизнеса вручали друг другу серебряные тарелки за музыкальные достижения в 2020 году и с переменным успехом выступали на фоне грандиозных декораций, воздвигнутых по этому случаю в стенах московской арены "Мегаспорт".

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