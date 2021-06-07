"Гей-свадьба" Киркорова и бунт Моргенштерна: премия "Муз-ТВ" в Москве

Читать ria.ru в Алексей Смирнов Все материалы Не успели любители популярной музыки прийти в себя после майских бесовских плясок на конкурсе Евровидение-2021, как на их несчастные головы обрушилась новая оказия в лице премии "Муз-ТВ" с ее семичасовым (!) телемарафоном, в течение которого российские звезды шоу-бизнеса вручали друг другу серебряные тарелки за музыкальные достижения в 2020 году и с переменным успехом выступали на фоне грандиозных декораций, воздвигнутых по этому случаю в стенах московской арены "Мегаспорт".