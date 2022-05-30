Российские репортёры начали вести трансляции из освобождённых кварталов Северодонецка

Съёмочные группы российских военкоров начали работать в Северодонецке. Пока украинская сторона никаких не может признать того факта, что северодонецкий гарнизон ВСУ фактически пал, с улиц этого города военкоры уже ведут свои репортажи.
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