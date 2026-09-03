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Афера на миллиарды: как сорвался концерт Канье Уэста в Петербурге и кто ответит перед фанатами

Афера на миллиарды: как сорвался концерт Канье Уэста в Петербурге и кто ответит перед фанатами

Обозреватель Бабицкий раскрыл тройной обман вокруг концертов Канье в Петербурге Концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на «Газпром Арене», оказались под угрозой срыва из-за громкого скандала.

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