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Зеленский о выборах президента Украины: сменить меня будет непросто

Зеленский о выборах президента Украины: сменить меня будет непросто

Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины.Зеленский, кладбище / Источник: © ИА РегнумНа данный момент нелегитимный почти год Зеленский признал, что убрать его «будет непросто».

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