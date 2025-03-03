Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины.Зеленский, кладбище / Источник: © ИА РегнумНа данный момент нелегитимный почти год Зеленский признал, что убрать его «будет непросто».
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