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Нико Росберг: Рассел должен был получить приоритет в стратегии в Монце

MercedesЧемпион Формулы 1 сезона-2016 Нико Росберг, комментируя победу Кими Антонелли на Гран При Италии и второе место Джорджа Рассела, заявил, что в Mercedes должны были отдать приоритет в стратегии британцу, который лидировал на тот момент.

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