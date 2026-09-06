Нико Росберг: Рассел должен был получить приоритет в стратегии в Монце

MercedesЧемпион Формулы 1 сезона-2016 Нико Росберг, комментируя победу Кими Антонелли на Гран При Италии и второе место Джорджа Рассела, заявил, что в Mercedes должны были отдать приоритет в стратегии британцу, который лидировал на тот момент.