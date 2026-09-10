Путин поручил заняться проблемой несанкционированных свалок в Псковской области

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поручил обратить внимание на проблему роста несанкционированных свалок в регионе.
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