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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ченнинг Фрай: «У Янниса Адетокумбо очень специфичный стиль атаки, у него могут быть проблемы с дальнейшим доминированием»

Яннис Адетокумбо перешел в « Майами ». Последние несколько лет форвард регулярно сталкивался с травмами, которые критическим образом влияли на результаты команды.

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