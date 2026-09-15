Экзамен обернулся для мигрантки отчислением и судебным разбирательством

Экзамен в СПбГУ обернулся для мигрантки из Алжира отчислением и судебным разбирательством. Студентка заявила о дискриминации из-за хиджаба, однако преподаватель представила совершенно иную версию произошедшего.
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