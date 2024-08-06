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Регионы России

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Мэр Улан-Удэ поручил усилить озеленение города и привести в порядок газоны и деревья

Мэр Улан-Удэ поручил усилить озеленение города и привести в порядок газоны и деревья

Власти столицы Бурятии взялись за улучшение экологии города. Глава администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков провел совещание, на котором обсудил проблемы благоустройства и содержания зеленых насаждений.

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