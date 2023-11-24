Людмила Таран: «Мы оказываем жителям всестороннюю помощь и поддержку»

Депутат Думы Владивостока от избирательного округа № 35, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран, ответственно подходит к любому вопросу, который поступает в комитет или к ней, как депутату, от жителей Владивостока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии