UKMTO: трафик судов через Ормузский пролив упал на 90%

Управление морских перевозок Великобритании зафиксировало, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив сохраняется на 90% ниже уровня до конфликта США и Ирана.
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