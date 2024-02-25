Как быть, если ребёнок не принимает нового избранника своей матери?

В воспитательных тонкостях урегулирования семейного конфликта разбираемся вместе с архангельским психологом, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд» Ольгой ЯреньгинойФото: Яков ФилимоновВ штыкиВ рубрику «Воспитание с пониманием» пришло письмо от читательницы:— Я давно в разводе, есть дочь десяти лет.