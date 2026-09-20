В Воронеже пройдет историко-краеведческий Арт-квест «Театральный Воронеж»

25 сентября в Воронеже состоится историко-краеведческий Арт-квест «Театральный Воронеж». В 2026 году проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России и направлен на знакомство участников с историей театральной жизни города, его культурным наследием и выдающимися представителями театрального искусства.
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