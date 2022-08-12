Владимирская область присоединились к общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках ставшей уже традиционной акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Управления МВД России по Владимирской области вместе с членами Общественного совета провели спортивный праздник для ребят, отдыхающих в загородном спортивном лагере «Олимп».
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