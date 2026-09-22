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Московская пенсионерка осталась без зубов из-за лечения за 300 тысяч рублей

Московская пенсионерка осталась без зубов из-за лечения за 300 тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Пенсионерка из Москвы взяла кредит на 300 тысяч рублей ради лечения в стоматологии, но осталась и без денег, и без живых зубов.

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