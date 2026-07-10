Российская авиатехника привлекла внимание зарубежных заказчиков

Зарубежные партнеры проявляют повышенный интерес к российским пассажирским самолетам, однако успешные экспортные поставки будут зависеть не только от характеристик техники, но и от условий ее приобретения.
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