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Российская авиатехника привлекла внимание зарубежных заказчиков

Российская авиатехника привлекла внимание зарубежных заказчиков

Зарубежные партнеры проявляют повышенный интерес к российским пассажирским самолетам, однако успешные экспортные поставки будут зависеть не только от характеристик техники, но и от условий ее приобретения.

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