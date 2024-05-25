Sputnik: студенты Тбилисского университета подрались после выступления премьера

Лекция премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Тбилисском университете закончилась дракой студентов из молодежного крыла правящей партии "Грузинская мечта" и протестующими против закона об иноагентах в стране.
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