Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

ВС РФ заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики.

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