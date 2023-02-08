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Росавиация: субсидирование 11 временно закрытых аэропортов в 2023 году продолжится

Росавиация: субсидирование 11 временно закрытых аэропортов в 2023 году продолжится

Субсидирование 11 закрытых аэропортов на юге России в этом году планируется продолжить. Об этом в ходе Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова, передало ТАСС.

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