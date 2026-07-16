МО РФ опубликовало фотографию запуска ракеты с подписью «Это вам не футбол»

Минобороны России в четверг, 16 июля, опубликовало в своем Telegram-канале фотографию запуска ракеты комплекса «Искандер», сопроводив ее подписью: «Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва».
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