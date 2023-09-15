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FP: США вводят знаковые санкции против Турции за помощь России

FP: США вводят знаковые санкции против Турции за помощь России

В четверг министерство финансов и госдепартамент США неожиданно объявили о введении санкций против пяти турецких корпораций, а также одного гражданина Турции за то, что они якобы помогали России уклоняться от санкций введенных в прошлом году.

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