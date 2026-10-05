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Спорт Уик-Энд

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Высадит ли аргентинец Вега бразильца Дугласа Сантоса из стартового состава «Зенита»?

Высадит ли аргентинец Вега бразильца Дугласа Сантоса из стартового состава «Зенита»?

Бывший нападающий московского ЦСКА, «Спартака» и российской сборной Валерий Масалитин полагает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку предстоит сделать непростой выбор по левофланговому игроку стартового состава между Дугласом Сантосом и Романом Вегой.

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