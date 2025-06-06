Пушкинский день, он же День русского языка отмечается 6 июня — в день, когда родился наше все Александр Сергеевич.
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Пушкинский день, он же День русского языка отмечается 6 июня — в день, когда родился наше все Александр Сергеевич.