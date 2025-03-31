ОАЭ поддержали концепцию «энергетического перехода» на встрече БРИКС

Объединенные Арабские Эмираты подтвердили свою приверженность продвижению глобального энергетического перехода и укреплению международного сотрудничества в целях обеспечения энергетической безопасности, 31 марта сообщает WAM.
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