Попытка №3: весной в Астраханской области намечен новый старт гребного центра-долгостроя

Теперь финиш установлен на конец октября 2026 года. 7 марта на госзакупках управление по капитальному строительству Астраханской области разместило тендер более чем 2,1 млрд рублей для завершения работ в Центре водных и гребных видов спорта в Яксатово.
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