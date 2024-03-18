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Попытка №3: весной в Астраханской области намечен новый старт гребного центра-долгостроя

Попытка №3: весной в Астраханской области намечен новый старт гребного центра-долгостроя

Теперь финиш установлен на конец октября 2026 года. 7 марта на госзакупках управление по капитальному строительству Астраханской области разместило тендер более чем 2,1 млрд рублей для завершения работ в Центре водных и гребных видов спорта в Яксатово.

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