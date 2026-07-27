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Виктор Томенко предложил открыть прямые авиарейсы между Барнаулом и Казахстаном

Виктор Томенко предложил открыть прямые авиарейсы между Барнаулом и Казахстаном

Губернатор отметил, что развитие транспортной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений сотрудничества Алтайского края с соседней республикой Власти Алтайского края намерены проработать вопрос запуска прямых авиарейсов между Барнаулом и городами Казахстана.

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