Скульптура вместо сцены, мода вместо кино: кем стали шесть дочерей известных актёров

Одним фамилия знаменитого отца открывает двери, другим годами не даёт выйти из тени. Шесть дочерей известных актёров распорядились этим наследством по-разному: кто-то остался в профессии, кто-то ушёл в скульптуру, моду или филологию, а кому-то пришлось сначала вернуть себе отца.