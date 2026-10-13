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Скульптура вместо сцены, мода вместо кино: кем стали шесть дочерей известных актёров

Одним фамилия знаменитого отца открывает двери, другим годами не даёт выйти из тени. Шесть дочерей известных актёров распорядились этим наследством по-разному: кто-то остался в профессии, кто-то ушёл в скульптуру, моду или филологию, а кому-то пришлось сначала вернуть себе отца.

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