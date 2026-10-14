Запуск новых моделей, включая Actyon, перенесли на 2027 год Южнокорейская KGM, ранее известная как SsangYong, отложила планы по локализации производства автомобилей в России.
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