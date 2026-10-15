В Самарском областном суде внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина рассказала, что сын предполагаемой сообщницы Таисии Киселевой Бичико Метревели наносил ей удары по лицу и телу, а семья Метревели вынуждала её переводить деньги родственникам и оплачивать их кредиты.
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