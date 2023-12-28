28.12.2023 новости

​Экипаж Новочеркасска около 100 человек... сколько погибло на самом деле? Почему в МО врут?

Mike х

увеличил количество невыполненных заказов с 2,4 млрд долларов до 15,2 млрд долларов. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall увеличил количество невыполненных заказов с 14,8 млрд до 27,9 млрд долларов. То есть, мы видим увеличение и в 2 раза, и в 6 раз, и всё это – благодаря последним военно-политическим событиям.-сто за хрень(так есть увеличение ,или невыполнение-автор определись)