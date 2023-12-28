БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Увеличение невыполненных заказов. Вроде по-русски написано.28.12.2023 новости

28.12.2023 новости

28.12.2023 новости

Здравствуйте. Прошлую статью "ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 27.12.2023"   удалили. Если заметили, эта статья выходит под другим названием- прошлое название блокируется.

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Комментарии
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АШ
Андрей Шурканцев
​Экипаж Новочеркасска около 100 человек... сколько погибло на самом деле? Почему в МО врут?
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4 час.
Mike х
увеличил количество невыполненных заказов с 2,4 млрд долларов до 15,2 млрд долларов. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall увеличил количество невыполненных заказов с 14,8 млрд до 27,9 млрд долларов. То есть, мы видим увеличение и в 2 раза, и в 6 раз, и всё это – благодаря последним военно-политическим событиям.-сто за хрень(так есть увеличение ,или невыполнение-автор определись)
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2 час.
Ольга Густова
Увеличение невыполненных заказов. Вроде по-русски написано.
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1 час.

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