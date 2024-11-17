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США побаиваются, что Россия ответит на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT

США побаиваются, что Россия ответит на дальнобойные удары ВСУ, пишет NYT

Опасаются применения Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории некоторые представители администрации президента США Джо Байдена, что может спровоцировать силовой ответ Москвы против Вашингтона и стран НАТО, ссылаясь на неназванных американских чиновников, пишет 17 ноября газета New York Times.

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