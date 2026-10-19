"The more he tries to not be like his father, he's almost forced to become his father," Marshals showrunner Spencer Hudnut tells TVLine of Kayce this week.
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